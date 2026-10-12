Dönmez, Anadolu Üniversitesi yapay zeka merkezi yönetmeliğini önemli adım saydı - Son Dakika
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Dönmez, Anadolu Üniversitesi yapay zeka merkezi yönetmeliğini önemli adım saydı

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Dönmez, Anadolu Üniversitesi yapay zeka merkezi yönetmeliğini önemli adım saydı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Anadolu Üniversitesi yapay zeka merkezi yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını önemli adım saydı. Dönmez, merkezin Eskişehir'i yapay zekada öncü şehir yapma hedefine katkı sunacağını belirterek Rektör Adıgüzel'e teşekkür etti.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının, Eskişehir'in yapay zeka alanında öncü şehirlerden biri olması hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin kurulmasına ilişkin süreci başından itibaren yakından takip ettiklerini belirtti.

Merkezin hayata geçirilmesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in gayret ve katkılarının önemine dikkati çeken Dönmez, üniversitenin akademik birikimi ve kurumsal yapısıyla yapay zeka alanında önemli çalışmalara imza atacağına inandığını ifade etti.

Eskişehir'i yapay zekanın yalnızca takip edildiği değil, aynı zamanda üretildiği, geliştirildiği ve geleceğe yön veren çalışmaların gerçekleştirildiği öncü şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Dönmez, "Üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, kamu kurumlarımız ve teknoloji ekosistemimizle iş birliği içerisinde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, merkezin kurulmasına katkı sunan Rektör Adıgüzel başta olmak üzere akademisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin Eskişehir'e, Anadolu Üniversitesine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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