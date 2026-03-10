Dönmez Mihalgazi\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mihalgazi ilçesinde belediye, esnaf ve hane ziyaretleri yapıp, yatırımları inceledi.

Dönmez, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret edip ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tüm idari birimlerin tek çatı altında hizmet vereceği yeni Hükümet Konağı ve yarı olimpik açık yüzme havuzu inşaatlarını, Alpagut Göleti ve sulama projesini inceleyen Dönmez, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları hakkında bilgilendirildi.

İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Dönmez, vatandaşlarla sohbet etti.

Hane ziyaretlerinin ardından iftar programına katılan Dönmez, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygusuna dikkati çekti.

Ziyaretleri sırasında Dönmez'e, AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar ve teşkilat üyeleri eşlik etti.