Dönüş Bileti Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Dönüş Bileti Sergisi Açıldı

Korkut Sönmez'in 'Dönüş Bileti' sergisi, içsel arayışları ve dönüşüm temalarını ele alıyor.

28.09.2024 19:16
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Heykeltıraş Korkut Sönmez'in üçüncü kişisel sergisi "Dönüş Bileti" sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan'ın eseri tarihi Kurşunlu Han'da bulunan ArtHan Galeri'deki serginin küratörlüğünü, Nuray Özler Yolcu üstleniyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklama yapan Korkut Sönmez sanatı, olumsuz fikir ya da durumların dönüşümü için bir imkan olarak gördüğünü dile getirdi.

Sergiye adını veren "Dönüş Bileti" ifadesinin, herkesin hayatında karşılığının bulunduğu bir tanımlama olduğunu vurgulayan Sönmez, "Aslında sergimizdeki hikayelerin büyük bir çoğunluğu, özünde üzücü hikayeler barındırıyor. Bütün bu olumsuz tablo içinde dönüş bileti, hepimizin ihtiyacı olan bir anlama gönderme yapıyor. Dönüş bileti, herkes için bir ihtimal daha olduğunu ve vicdanlarımızın rahat edebilmesinin mümkün olduğu bize anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Serginin, yaşadığı iç hesaplaşmalarının bir yansıması olduğuna dikkati çeken Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimizi hayatta zorlayan, sıkıştıran durumlar var. Ne kadar güçlü olursak olalım herkesin bir 'Truva Atı'na ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Buradaki eserlerden birisini bundan dolayı Truva Atı olarak adlandırdık. Eserlerden bir diğeri ise Marko Paşa ismini taşıyor. Biliyorsunuz Marko Paşa dert dinleyen, herkesin derdini gelip kendisine anlattığı bir hekim. Bana öyle geliyor ki her birimiz aslında kendi hayatlarımızda biraz Marko Paşa'yız. Başkalarının dertlerini dinleyince ise içimiz bütün bu dinlediklerimizle dolup taşıyor ve sonunda bütün bu birikenleri haykırmak istiyoruz. Hepimizin içimizdekileri haykırmaya ihtiyacımız olduğunu ve gerçek bir dönüş biletine o zaman sahip olacağımızı düşünüyorum."

"Sönmez'in eserleri ruhsal ifadelerin somut kanıtlarıdır"

Küratör Yolcu da serginin küreselleşmeden iklim krizine, savaşlardan diğer büyük sorunlara kadar insanlığın yaşadığı temel meselelerin bir yansımasını anlattığını söyledi.

Sergideki heykellerin insanın doğayla kurduğu bağdan doğan içsel arayışlar olduğunun altını çizen Yolcu, şunları kaydetti:

"Su ile yeryüzü arasındaki ince geçitte yer alan eserler, sanatçının varoluşsal duruşunu yansıtan, toprağın derinliklerinden yükselip suyun dinginliğinde şekillenen formlar olarak karşımıza çıkar. Sanatçı, kişisel ve evrensel insanlık halleri karşısında gösterilebilecek duyarlılığı, kendine özgü bir bilgelik ve yalınlıkla dile getirir.

Sönmez'in eserleri, yalnızca görsel formlar değil, aynı zamanda ruhsal ifadelerin somut kanıtlarıdır. Doğanın özüne erişmiş bir bilge gibi heykellerindeki özle insan arasında bir köprü kurar. İnsanın kendini, çevresini ve dünyayı anlama çabasına rehberlik eder. Formlarıyla tinsel derinliğini yansıtırken ruhsal arayışını da aynı dinginlikle dışa vurur."

Sergi, 19 Ekim'e kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dönüş Bileti Sergisi Açıldı - Son Dakika

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