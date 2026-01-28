Yeni Hasat Dorlion Zeytinyağı, "2026 Eskişehir Yılı" Etiketiyle Raflarda Yerini Aldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üretimi destekleyen vizyon projelerinden biri olan Dorlion zeytinyağı, "2026 Eskişehir Yılı"na özel tasarlanan etiketleriyle tüketiciyle buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında soğuk sıkım yöntemiyle üretilen natürel sızma zeytinyağlarının analizleri titizlikle yaptırılarak, ürünün kalite ve sağlık açısından taşıdığı değerler bilimsel olarak da ortaya konuyor. Bu sürecin sonucunda elde edilen Dorlion Özel Seri markalı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağları 100 ml ve 250 ml'lik cam şişelerde; olgun hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı ise 5 litrelik teneke ambalajlarda Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinde satışa sunuluyor.

Dorlion, geçen yıl Nisan ayında Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 18. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda önemli dereceler elde etti. Bu kapsamda marka, 2023 Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı ve 2024 Özel Seri Natürel Sızma Zeytinyağı ürünleriyle gümüş, 2024 Olgun Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı ile bronz ödüle layık görüldü.

Yeni ambalaj tasarımlarıyla dikkat çeken ve yeni hasat Dorlion zeytinyağlarında; 100 ml ve 250 ml'lik şişelerde Zeytindostu Derneği'nden alınan ödüllerin etiketleri, 5 litrelik tenekelerde ise "2026 Eskişehir Yılı" logoları yer alıyor.

Yerel üreticiyi destekleyen, kaliteyi ve sürdürülebilir tarımı merkeze alan Dorlion zeytinyağı, Eskişehir'in bereketli topraklarından sofralara uzanan lezzet yolculuğunu yeni ambalajlarıyla sürdürmeye devam edecek.