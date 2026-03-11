Dört Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.G, C.C, S.K. ve G.A. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
