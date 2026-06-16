Dört Mevsim Kayısı Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dört Mevsim Kayısı Şöleni

Dört Mevsim Kayısı Şöleni
16.06.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki 9 milyon kayısı ağacı, dört mevsimde farklı renklerle doğal bir güzellik sunuyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tesciliyle "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla görsel şölen oluşturuyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya'da, kayısı ağaçlarının dört mevsim sunduğu güzellik AA ekibince görüntülendi.

Farklı noktalardan kaydedilen görüntülerde, sonbaharın sıcak tonlarından kışın beyaz örtüsüne, ilkbaharın çiçek açan dallarından yazın meyve yüklü ağaçlarına kadar mevsimlerin kayısı bahçelerinde bıraktığı izler dikkati çekiyor.

Her mevsim doğanın farklı yüzünü yansıtan kayısı ağaçları, Malatya Ovası'nda farklı renklere bürünüyor.

Sonbaharda sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ağaçlar, kışın beyaz örtüyle kaplanıyor, ilkbaharda ise çiçeklerle birlikte pembemsi ve beyaz tonlara bürünüyor. Kayısı bahçeleri, yaz döneminde de meyvelerle birlikte yeşilin hakim olduğu doğal bir tabloyu andırıyor.

"Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 farklı çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, dört mevsimde de görsel şölen yaşanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Şölen, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört Mevsim Kayısı Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

09:30
Bombayı Ece Erken patlattı Devrim Özkan’ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
09:06
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem’in cenaze programı belli oldu
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
08:00
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne operasyon 27 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 09:52:07. #7.13#
SON DAKİKA: Dört Mevsim Kayısı Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.