Dörtyol Belediye Başkanı Motosiklet Sürücülerine Kask Uyarısı Yaptı

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Amaç, açıklamasında, ilçede 5 günde 2 kişinin motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.
Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Amaç, "Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Hızlı gitmeyin ve lütfen kask takın." ifadesini kullandı.
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