Dörtyol Belediye Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Dörtyol Belediye Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

Dörtyol Belediye Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

Başkan Bahadır Amaç, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde oy kullandı.

15.01.2025 13:48
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Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Amaç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" adlı fotoğrafını seçen Amaç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı eserine oy verdi.

Amaç, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" adlı karesini tercih etti.

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Amaç, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bahadır Amaç, Magazin, Suriye, Güncel, Spor, Son Dakika

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