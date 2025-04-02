Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Betül Avan'ın cenazesi toprağa verildi.
Yeşilköy Mahallesi'nin sahilinde dün Ersin Tozan (39) tarafından tabancayla öldürülen Avan'ın (37) naaşı, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Kuzuculu Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze törenine Avan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Avan'ın naaşı defnedildi.
Dün sahilde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Betül Avan'ı tabancayla öldüren Ersin Tozan, aynı silahla intihar etmişti.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Cinayet: Betül Avan Defnedildi - Son Dakika
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