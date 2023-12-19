Dörtyol\'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Karakese Mahallesi'nde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.