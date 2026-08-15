Dörtyol'da Hijyen Denetimi: Fırın Mühürlendi
Dörtyol'da hijyen koşullarını sağlamayan bir fırın zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırın zabıta ekiplerince mühürlendi.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Yeşil Mahallesi'ndeki bir fırında denetim yapıldı.
Denetimde iş yerinin hijyen koşullarına uymadığını tespit eden ekipler fırını mühürledi.
Kaynak: AA
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