Dörtyol\'da ihtida merasimiyle Müslüman olan Macar vatandaşı kadın Hasret adını alacak

Dörtyol'da ihtida merasimiyle Müslüman olan Macar vatandaşı kadın Hasret adını alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın, İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Törene İlçe Müftüsü Kazım Ural katıldı; kadın kelimeişehadet getirerek çok mutlu olduğunu ve Hasret ismini alacağını söyledi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.
Müslüman olmaya karar veren Szilagyi Szilvia için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın katıldığı törende Szilvia, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Szilvia, "Hasret" ismini alacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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