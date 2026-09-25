Dörtyol'da ihtida merasimiyle Müslüman olan Macar vatandaşı kadın Hasret adını alacak - Son Dakika
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Dörtyol'da ihtida merasimiyle Müslüman olan Macar vatandaşı kadın Hasret adını alacak

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Dörtyol\'da ihtida merasimiyle Müslüman olan Macar vatandaşı kadın Hasret adını alacak
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın, İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Törene İlçe Müftüsü Kazım Ural katıldı; kadın kelimeişehadet getirerek çok mutlu olduğunu ve Hasret ismini alacağını söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.

Müslüman olmaya karar veren Szilagyi Szilvia için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın katıldığı törende Szilvia, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Szilvia, "Hasret" ismini alacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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