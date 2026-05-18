Dörtyol'da İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dua edildi.

Eğitim-Bir-Sen Dörtyol Sendika Temsilcisi Ömer Kartal, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan zulmün son bulmasını istediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınayan Kartal, "Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler bir an önce serbest bırakılmalı. Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Yaşasın özgür Filistin." dedi.