Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.
Aramada, 299 şarj adaptörü, 182 cep telefonu şarj kablosu, 13 kulaklık, 3 müzik çalar ve projektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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