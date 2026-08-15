Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?