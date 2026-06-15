Dörtyol'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da Kaza: 3 Yaralı

Dörtyol\'da Kaza: 3 Yaralı
15.06.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Dörtyol'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

V.B. yönetimindeki 31 P 1674 plakalı hafif ticari araç, Ocaklı Mahallesi'nde F.B'nin (26) kullandığı 33 ABP 133 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, 3. Sayfa, Dörtyol, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı Rize'de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı
İsrail, Lübnan’daki Emniyet Şeridini Koruyacak İsrail, Lübnan'daki Emniyet Şeridini Koruyacak
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
İran lideri Hamaney’den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka ’milli birlik’ çağrısı İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
22:19
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
21:55
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
20:44
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
20:19
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
20:08
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 00:24:54. #7.13#
SON DAKİKA: Dörtyol'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.