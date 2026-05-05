Dörtyol\'da Kumar Cezası: 23 Bin Lira

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 23 bin 208 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde denetim yaptı.
Çalışmada bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 23 bin 208 lira ceza kesildi.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.A. hakkında adli işlem başlattı.
