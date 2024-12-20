Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi M.İ. hakkında da adli işlem başlattı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kumar Operasyonu - Son Dakika
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