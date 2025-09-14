Dörtyol\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Kuzuculu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.???????
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
