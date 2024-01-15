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Dörtyol'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Faruk Çetin'in (32) kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dörtyol\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 00:07,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Faruk Çetin (32) idaresindeki 42 GV 217 plakalı otomobil, Adana- İskenderun Otoyolu Özerli Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.

Çetin'in cenazesi, incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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