Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
B.Y. idaresinde plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.Y ile araçtaki D.B, M.A.B, B.B.B. ve M.C.B. yaralandı.
Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Otomobil Uçuruma Devrildi: 1'i Ağır 5 Yaralı - Son Dakika
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