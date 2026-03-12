Dörtyol'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Dörtyol'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

12.03.2026 02:39
Evin bahçe kapısına 15 el ateş eden S.K., yakalanarak tutuklandı. Olay güvenlik kamerasında.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçe kapısına tabancayla 15 el ateş eden S.K., yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 8 Mart'ta Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile bir evin önüne gelen S.K., belinden çıkardığı tabancayla bahçe kapısına 15 el ateş etti. Olay anı, başka bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, düzenlenen operasyonla şüpheli S.K.'yı yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca fişekleri, tüfek kartuşları ve bıçak ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

