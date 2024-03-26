Dörtyol\'da Tırın Çarptığı Otomobilde 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dörtyol- Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.
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Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu 26 metre uzunluğundaki yolcu taşıma teknesi, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum Kalesi açıklarında emniyete alındı.
İntihar olaylarının önlenmesi ve bu çerçevede yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, intihar olaylarının önlenmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler değerlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında da sürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli hemşehrilerin daha çok hizmet edecek bir adaya yöneleceğini düşündüğünü belirtti. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini sahada 60 gündür anlatan Dağ, İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde engellilerle bir araya geldi. Merkezde verilen hizmetlerle engellilerin ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetleri düşürülüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.
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