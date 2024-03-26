Dörtyol\'da Tırın Çarptığı Otomobilde 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında da sürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var.