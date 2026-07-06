Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.A. gözaltına alındı.
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