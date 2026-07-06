Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu

06.07.2026 12:59
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Dörtyol'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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