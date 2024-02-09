Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Dörtyol\'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

09.02.2024 16:59  Güncelleme: 16:59
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Yeşilköy Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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