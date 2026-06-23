Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Kuzuculu Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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