Dörtyol İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Camilerde Teravih Namazı Kıldırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.
Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih için camilere gelen cemaate imamlık yaptı.
Namazı kıldıran öğrenciler, dua okudu.
Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide süreceğini belirtti.
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Çorum'a hareket edecek.
İlçede öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi, eksiği olanların tamamlanması istendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birincilik kazandı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite tarafından desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.
Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, zorlu şartlara rağmen konteyner iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Muzaffer Akbulut, geçici konteynerlerde terzilik yaparak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. İşlerin azaldığını belirten Akbulut, umutlu bir şekilde eski günlerine dönmeyi bekliyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Korolar Federasyonu'nu ziyaret ederek koroların şefleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Sanatın konuşulduğu buluşmada, Başkan Çetin söylediği şarkılarla ünlü şeflerden tam not aldı.
Muş'ta Evde Sağlık Birimi ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki köylere giderek hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti ulaştırıyor. Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli 9 kişiden oluşan 3 ekip, merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık 1800 hastaya hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşuyor. Hastalara poliklinik kontrolü gerektiğinde ulaşım konusunda da yardımcı olunuyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı. Denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak tıp camiasının emek veren sağlık çalışanlarını selamladı ve başarılar diledi.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'ın yeni sanayi sitesinde ve belediye ekiplerinin tespitleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarla sağanak yağışlarla birlikte oluşabilecek su taşkınları önlenmeye çalışılıyor.
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