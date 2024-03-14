Dörtyol İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Camilerde Teravih Namazı Kıldırdı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı ve Öğrencisi Tenis Turnuvasında Şampiyon Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birincilik kazandı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite tarafından desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.