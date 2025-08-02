Dörtyol ve Payas'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol ve Payas'ta sağanağın saat 10.30'a kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.