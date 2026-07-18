Doruk Hastanesi'ne Altın Akreditasyon Belgesi - Son Dakika
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Doruk Hastanesi'ne Altın Akreditasyon Belgesi

Doruk Hastanesi\'ne Altın Akreditasyon Belgesi
18.07.2026 15:48
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Bursa'daki Doruk Hastanesi, TÜSKA'dan 'Altın' akreditasyon belgesi aldı, sağlıkta kalite vurgulandı.

Bursa'daki özel bir hastane, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün (TÜSKA) Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) kapsamında "Altın" kategoride akreditasyon belgesi aldı.

Hastanede düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları'nın ilk kez 2013 yılında uygulanmaya başlandığını söyledi.

Türkiye genelinde kamu ve özel olmak üzere 176 sağlık kuruluşunun akreditasyon başvurusunda bulunduğunu, 2026 yılında ise 60'tan fazla sağlık kuruluşunda denetim gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Denetimden geçen sağlık kuruluşlarının ilk etapta akredite edilmesi mümkün değil. Bu süreç zamandan öte bir kültür gerektiriyor. Sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesinde en önemli unsur liderlik ve vizyondur." dedi.

TÜSKA Akreditasyon Yürütme ve Belgelendirme Kurulu Üyesi Dr. Hasan Güler de sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon çalışmalarının 2013 yılında devlet politikası olarak gündeme alındığını aktararak, Sağlık Bakanlığının nitelikli sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon konusunda önemli bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları Belgesi'nin sağlık kuruluşlarında yalnızca hastalar için değil, çalışanlar açısından da sürdürülebilir bir anlam taşıdığını dile getiren Güler, belgeyi almaya hak kazanan Doruk Nilüfer Hastanesi'ni kutladı.

Hastanenin Genel Müdürü Dr. Ayhan Kalyoncu ise Bursa adına gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kalyoncu, TÜSKA'nın altın kategorideki Sağlıkta Akreditasyon Standartları belgesinin gereklerini çalışanlarıyla birlikte sürdüreceklerinin altını çizerek kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı da belgenin tüm çalışanların emeği ve katkısıyla alındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından akreditasyon belgesi takdim edildi, program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doruk Hastanesi'ne Altın Akreditasyon Belgesi - Son Dakika

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