Bağımsız Maden İş Sendikası: "Otobüslerimiz İptal Ettirildi, Ankara'ya Kendi Araçlarımızla Gideceğiz"

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, "Otobüslerimiz iptal ettirildi, şoförler tehdit edildi, yolumuz kesilmeye çalışıldı. Ama biz kararlıyız, korkmuyoruz. Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız, Ankara'ya kendi araçlarımızla gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından "Ankara dinlesin, Doruk Maden işçileri geliyor" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Otobüslerimiz iptal ettirildi, şoförler tehdit edildi, yolumuz kesilmeye çalışıldı. Ama biz kararlıyız, korkmuyoruz. Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız, Ankara'ya kendi araçlarımızla gideceğiz. Haklarımızı almadan bu yoldan dönüş yok."

Doruk Maden işçisi Kamil Tanrısever: 3 sefer otobüs tutuldu. İlk otobüs Beypazarı Belediyesi'nden tutulmasına rağmen engellendi. 2 sefer de kendimiz otobüs tuttuk, onlar da iptal edildi. 3 bakanın verdiği sözler tutulmadı. Bayram öncesi bize ödeme yapılacaktı. Ödemeler yapılmadığı için 1 Haziran itibarıyla bu işçiler kararlı."