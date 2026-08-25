Doruk Madencilik Eylemi: Yasal Alacaklar Ödenecek

Haber: Erva GÜN- Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Doruk Madencilik bünyesindeki işçi eylemlerine ilişkin açıklama yapan Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, eylemde bulunan çalışanların tüm yasal alacaklarının ödendiğini iddia etti. Yasal dayanağı olmayan taleplerin yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini ileri süren Atıcı, "Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş ile Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerinin ise holding önünde sürdürdükleri eylem devam ederken, Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, işçilerin taleplerine ilişkin holding önünde açıklama yaptı.

Çalışanların mevcut durum itibarıyla herhangi bir alacağının bulunmadığını iddia eden Atıcı, Enerji Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi çalışanlar ile Türkiye Maden İş üyesi çalışanların tüm yasal ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü. Atıcı, "Yasal dayanağı bulunmayan birtakım talepleri vardır, bunların da ancak hukuki süreçler dahilinde değerlendirileceğini ve yargı kararları doğrultusunda hareket edileceğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz" dedi.

"ÖDEMELER EN KISA SÜREDE YAPILACAK"

Sürecin Türkiye Maden-İş Sendikası ile koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydeden Atıcı, dava süreci tamamlanan alacaklara ilişkin ödemelerin yapılacağını belirterek, "Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna bildireceğiz" dedi.