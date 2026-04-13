Doruk Madencilik İşçileri Ankara'da Eylemde

(ANKARA) - Doruk Madencilik çalışanları, ücret, tazminat ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini duyurmak amacıyla Ankara'ya başlattıkları yürüyüşte, "29 gün patronun yüzü gülüyorsa, 1 gün de işçinin yüzü gülecek" açıklamasını yaptı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler, Ankara'ya yürüyüşlerini sürdürüyor.

Dinlenme alanında sendikadan paylaşılan açıklamada, "29 gün patronun yüzü gülüyorsa, 1 gün de işçinin yüzü gülecek! Eylemimiz çok nettir, açıktır. İşçilerin özlük hakları ve geriye dönük maaşları yatırıldığı an eylemimizi sonlandırırız. Biz müzakereye açığız, işçiler bir an önce haklarını alsınlar. Bu soğukta ateşin başında hak arıyorlar. Kazanacağız. Bunu tüm işçi sınıfı ve kamuoyu görecek." denildi.