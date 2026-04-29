Doruk Madencilik işçileri direnişi zaferle sonuçlandı

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 17'nci günündeki direnişi ve 9'uncu günündeki açlık grevi zaferle sonuçlandı. 13 Nisan'da Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen işçiler, gasp edilen tüm haklarını aldıklarını duyurdu. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, İçişleri Bakanı ve bakan yardımcılarıyla görüşmenin ardından direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin gasp edilen tüm özlük hakları, ücret ve tazminat haklarını vermeyi kabul ettiği belirtildi. 15 gün içinde ücretsiz izne çıkarılanlar dahil tüm mağdur işçilerin haklarının ödeneceği açıklandı. Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ve şirketin 15 gün içinde tüm ücretleri ödeyeceğini söyledi. Çalışmak isteyen işçiler sadece maaş alacak, çıkmak isteyenler tüm haklarını alarak ayrılacak.

Aksu ise ödenmemiş sendikal haklar, özlük hakları, SGK primleri ve mahkeme sürecindeki işçilerin ücretlerinin ödenmesi sözünü aldıklarını belirtti. 15 gün sonra bakanlar huzurunda çek edilmek üzere garantörlükle süreci tamamladıklarını ve direnişi zaferle sonuçlandırdıklarını ifade etti.

2022'de Yıldızlar SSS Holding'e devredilen Doruk Madencilik'te işçiler, hakları için 12-13 Nisan'da Eskişehir'den Ankara'ya yürümüş, 180 kilometrelik yürüyüşün ardından polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan işçiler serbest bırakılmış, direniş açlık greviyle sürmüştü. Direniş, toplumun geniş kesimlerinden destek görmüştü.