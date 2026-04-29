Doruk Madencilik işçileri direnişi zaferle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doruk Madencilik işçileri direnişi zaferle sonuçlandı

29.04.2026 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 17 günlük direnişi ve 9 günlük açlık grevi, tüm haklarının verilmesi sözüyle sona erdi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 17'nci günündeki direnişi ve 9'uncu günündeki açlık grevi zaferle sonuçlandı. 13 Nisan'da Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen işçiler, gasp edilen tüm haklarını aldıklarını duyurdu. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, İçişleri Bakanı ve bakan yardımcılarıyla görüşmenin ardından direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin gasp edilen tüm özlük hakları, ücret ve tazminat haklarını vermeyi kabul ettiği belirtildi. 15 gün içinde ücretsiz izne çıkarılanlar dahil tüm mağdur işçilerin haklarının ödeneceği açıklandı. Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ve şirketin 15 gün içinde tüm ücretleri ödeyeceğini söyledi. Çalışmak isteyen işçiler sadece maaş alacak, çıkmak isteyenler tüm haklarını alarak ayrılacak.

Aksu ise ödenmemiş sendikal haklar, özlük hakları, SGK primleri ve mahkeme sürecindeki işçilerin ücretlerinin ödenmesi sözünü aldıklarını belirtti. 15 gün sonra bakanlar huzurunda çek edilmek üzere garantörlükle süreci tamamladıklarını ve direnişi zaferle sonuçlandırdıklarını ifade etti.

2022'de Yıldızlar SSS Holding'e devredilen Doruk Madencilik'te işçiler, hakları için 12-13 Nisan'da Eskişehir'den Ankara'ya yürümüş, 180 kilometrelik yürüyüşün ardından polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan işçiler serbest bırakılmış, direniş açlık greviyle sürmüştü. Direniş, toplumun geniş kesimlerinden destek görmüştü.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doruk Madencilik işçileri direnişi zaferle sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:24:02. #7.12#
SON DAKİKA: Doruk Madencilik işçileri direnişi zaferle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.