Doruk Madencilik Tazminat Ödemelerini Tamamladı

(ANKARA) - Doruk Madencilik, 15 Mayıs'ta işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ödemelerin tamamlandığını, son dönemde gündeme taşınan konuların maaş ödemeleriyle ilgili olmadığını savundu.

Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holding önünde devam eden işçi eylemlerinin ardından yazılı açıklama yaptı. Şirket, işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ödemelerin tamamlandığını duyurdu. Doruk Madencilik'in açıklaması şöyle:

"Doruk Madencilik olarak, çalışanlarımızın maaş ve ücret kaynaklı alacaklarına ilişkin tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık."

Bugün itibarıyla, 15.05.2026 tarihinde kendi talepleri doğrultusunda işten ayrılan çalışma arkadaşlarımızın kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ödemeler tamamlanmıştır.

Böylece şirketimizin çalışanlarımıza yönelik maaş, tazminat ve yasal haklardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme yönündeki iradesi bir kez daha somut olarak ortaya konulmuştur.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki; son dönemde gündeme taşınan hususlar maaş ödemeleriyle ilgili olmayıp, işten ayrılan çalışanlarımızın yasal haklarına ilişkin idari ve mali süreçlerden ibarettir. Buna rağmen farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmasını üzüntüyle takip etmekteyiz.

Diğer taraftan, faaliyetlerine geçici olarak ara veren santralimiz ve madencilik işletmemiz, uzun süredir zorlu ekonomik koşullar altında faaliyet göstermektedir. Artan maliyetler, enerji piyasasında yaşanan gelişmeler ve üretimin sürdürülebilirliği için yapılan ilave finansman desteklerine rağmen şirketimiz tüm sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmiş; çalışanlarımızın haklarını her zaman öncelikli görmüştür.

Temel hedefimiz; çalışanlarımızın haklarını eksiksiz teslim ederek işletmemizi yeniden üretime kazandırmak, istihdamı korumak ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam etmektir.

Doruk Madencilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreci sağduyu, şeffaflık, sorumluluk ve hukuk çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."