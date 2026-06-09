Dorukhan Büyükışık Cinayeti: Son Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Dorukhan Büyükışık Cinayeti: Son Zanlı Yakalandı

09.06.2026 16:09
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8 yıl önceki cinayet soruşturmasında aranan son zanlı Edirne'de gözaltına alındı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı gözaltına alındı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T.'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K. ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nında yakalanmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dorukhan Büyükışık Cinayeti: Son Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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