Döşemealtı Belediyesinin İştiraki Şirkete Haciz Uygulandı - Son Dakika
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Döşemealtı Belediyesinin İştiraki Şirkete Haciz Uygulandı

Döşemealtı Belediyesinin İştiraki Şirkete Haciz Uygulandı

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

16.08.2024 19:46
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Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

???????Döşemealtı Belediyesinin aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz işlemi yapıldı.

Polis ekipleriyle şirket binasına giden icra memurlarının karar doğrultusunda eşya tespitinde bulunmasının ardından şirketteki demirbaş malların bir kısmı haczedildi. Haciz tutanağına işlenen mallar, şirkete yediemin bırakıldı.

Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin borcu nedeniyle iştiraki firmaya haciz işlemi uygulandığını, asıl borcun belediyeye ait olduğunu söyledi.

Yıldız, haciz işleminin devamı için gelecek hafta da Döşemealtı Belediyesine gideceklerini ve orada da icra memurunun takdir ettiği hacze kabul eşyaların muhafaza altına alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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