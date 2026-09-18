Döşemealtı halı tarlalarına Çek güzelden manken yürüyüşü - Son Dakika
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Döşemealtı halı tarlalarına Çek güzelden manken yürüyüşü

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Döşemealtı halı tarlalarına Çek güzelden manken yürüyüşü
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarında tarlalara serilen dünyaca ünlü halılar, bu kez Miss Aura International birincisi Çekya temsilcisi Isabella Rossini'yi ağırladı. Rossini, halı tarlasında manken yürüyüşü yaptı ve halıları dokuyan son zanaatkar Ayşe Taç'ın tezgahında işin inceliklerini öğrendi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarında tarlalara serilen dünyaca ünlü halılar, kliplere de doğal stüdyo oluyor. Temmuz başında serilen ve ekim ayının ortalarında toplanacak halıların oluşturduğu görsel atmosferin son konuğu, Miss Aura International Güzellik Yarışması birincisi, Çekya temsilcisi Isabella Rossini (20) oldu.

Döşemealtı'nda yüzyıllardır sürdürülen geleneksel halıcılık, Yörük kültürünün önemli miraslarından biri olarak yaşatılıyor. El tezgahlarında yün ipliklerle dokunan halıların yanı sıra, aralarında 50, 80 hatta 100 yıllık antika halılar da renklerinin canlanması ve bakım amacıyla yaz aylarında güneş altına seriliyor. Günlerce güneşte bekletilip, belirli aralıklarla çevrilen yüzlerce halı, 'halı tarlaları' olarak bilinen görüntüleri oluşturuyor. Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 'Bu Alem Yaza' parçasının klip çekimlerinin bir bölümünü Döşemealtı halı tarlalarında gerçekleştirdi. Mabel Matiz ise 'Sarmaşık' parçasının klibi için yine halı tarlalarını tercih etti.

ÇEK GÜZEL, USTA ZANAATKARLA HALI DOKUDU

Bu yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde 20'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ve Türkiye'nin tanıtım elçisi olan Çekya temsilcisi Isabella Rossini de rengarenk halılar üzerinde kameralara poz verdi. Çek güzel, ardından bu halıları dokuyan bölgedeki son zanaatkar Ayşe Taç'ı (61) evindeki dokuma tezgahında ziyaret etti. UNESCO'nun 'Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' ünvanı verdiği, Döşemealtı halılarını dokuyan son zanaatkarlardan Ayşe Taç, tezgahında ağırladığı Rossini'ye işin inceliklerini öğretti. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker eşliğinde Döşemealtı'na gelen Rossini, çekimler için hazırlandıktan sonra halı tarlasında manken yürüyüşü yaptı.

'HER HALI KELİMELER OLMADAN HİKAYE ANLATIR'

Isabella Rossini, Türk motiflerine hayran kaldığını belirterek, "Geleneksel Türk halılarını görmek çok güzel. Çok renkli ve özeller. Daha önce hiç görmemiştim. Çok çeşitliler ve benim için özel bir deneyim. Geleneksel Türk kıyafeti de giydim. Bu gelenek Orta Asya'dan gelir ve bin yıldan daha eskidir. Her süslemenin derin ve çok özel bir anlamı vardır. ve her halı kelimeler olmadan bir hikaye anlatır. Umarım ki bu gelenek sonsuza kadar yaşar. İnanabiliyor musunuz; yünlerin, bitkilerin köklerinden elde edilen doğal renklerle boyandığına?" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Çek CumhuriyetiDöşemealtıAntalyaKültürGüncelSanatSon Dakika

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