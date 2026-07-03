Döşemealtı'nda Sahte Kimlikle Dolandırıcılık - Son Dakika
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Döşemealtı'nda Sahte Kimlikle Dolandırıcılık

Döşemealtı\'nda Sahte Kimlikle Dolandırıcılık
03.07.2026 17:25
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3 şüpheli, sahte kimlikle 6 milyon liralık gayrimenkul satışı yaparak tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte kimlik düzenleyerek 6 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satışını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürüttükleri çalışmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek, Döşemealtı ilçesindeki taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.

Şüphelilerin, e-Devlet üzerinden tapu işlemlerine başvurduğu, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K'nin taşınmazı Döşemealtı Tapu Müdürlüğünde 6 milyon lira karşılığında satın aldığı ve satış bedelinin şüphelilerin hesabına havale edildiği tespit edildi.

Parayı alan şüphelilerin daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası almaya çalıştıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, taşınmazı satan, olayı organize ettiği değerlendirilen ve kuyumcudan alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, banka görevlileriyle irtibata geçerek alıcı tarafından havale edilen 6 milyon liraya bloke koydu.

Operasyonda şüphelilerden ele geçirilen 3 cep telefonu, SIM kartları ile gayrimenkul sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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