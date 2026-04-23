Döşemealtı\'nda Yapay Zeka Eğitimi

Antalya'da Döşemealtı Eğitimde Robotik ve Yapay Zeka Akademisi (DERYA) projesiyle yapay zeka eğitimi alan 5 bin öğrenci oyun ve eğitim uygulamaları, afiş, görsel, video ve ses tasarımlarının yanı sıra yapay zeka destekli robotik çalışmalar üretmeye başladı.

Döşemealtı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapay zekayı eğitim müfredatına entegre etmek amacıyla DERYA projesi hayata geçirildi.

Antalya Bilim Üniversitesinin de destek verdiği proje kapsamında ve BTK Akademiden gelen uzmanlar tarafından ilçedeki 226 öğretmene detaylı bir şekilde yapay zeka eğitimi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenler de ilçedeki ortaokul ve liselerdeki 5 bin öğrenciye üretken yapay zeka eğitimi verdi.

Proje kapsamında ayrıca kaymakamlıkta öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökebilecekleri iki "Yapay Zeka ve Robotik Atölyesi" oluşturuldu.

Yapay zeka eğitimi alan öğrenciler eğitim ve oyun uygulamalarından, afiş, görsel, video ve ses tasarımlarına, yapay zeka destekli robotik çalışmalara kadar birçok çalışmaya imza attı.

"Çocuklarımızın teknolojiyi aktif ama bilinçli kullanmalarını istiyoruz"

Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Bayburtlu, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin üretken yapay zeka konusundaki bilgi seviyelerini ve farkındalıklarını artırmayı, üretken yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencileri pasif birer teknoloji tüketicisi olmaktan çıkararak aktif bir üretim ekosisteminin içerisine dahil etmeyi amaçladıklarını kaydeden Bayburtlu, şöyle devam etti:

"Yeni nesli geleceğe hazırlarken, teknolojinin etik standartlar çerçevesinde kullanımını sağlamayı ve öğrencilerimizi dijital dünyanın olası olumsuz etkilerinden korumayı da en önemli önceliğimiz olarak belirledik. Çocuklarımızın teknolojiyi aktif ama bilinçli kullanmalarını istiyoruz. Projenin güzel sonuçlarını almaya başladık. Çocuklar ilçeye özgü türküleri, doğal güzellikleri, kültürel özellikleri yapay zekayı eşleştirdiler."

Bayburtlu, dönem sonunda ortaya çıkan projeleri "Yapay Zeka Sergisi" adıyla Antalyalılara tanıtacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğünde görev yapan yapay zeka uzmanı Dr. Murat Altun ise yapay zekayla öğrencilerin kendilerine özel eğitim içerikleri oluşturabildiğini ifade etti.

Yapay zekanın adeta özel bir eğitim koçu gibi çalıştığını aktaran Altun, "Öğrenciler kendilerine uygun podcastler, videolar, sunular, ders notları üretebiliyor. Öğrenciler yapay zekayı çok etkin kullanıyor." diye konuştu.

Yapay zeka destekli projeler

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencisi Furkan Bağıç ise projenin ardından yapay zekaya ilgisinin arttığını belirterek, "Akademik başarım da arttı. Dönem birinciliği için çabalıyorum. Projelerimizde de yapay zekayı kullanmaya başladık. Döşemealtı narıyla meşhur. Üreticiler narların çatlamasından dertli. Çatlama potansiyeli bulunan narın çatlamadan dalında tespit edilmesine ilişkin üretken yapay zeka modelleri kullanarak proje oluşturduk. İlçemize bu anlamda önemli bir ekonomik katkımız olabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Kaan Vural da yapay zeka desteğiyle çocuk müzikleri ve kitaplar ürettiklerini ifade etti.

Hikayesiyle çocuklara örnek olan kitabın ana karakterinin maskotunu da yaptıklarını anlatan Vural, ilçedeki imkanı olmayan köy okullarına giderek yaptıkları müzik ve kitapları öğrencilere sunduklarını, çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Lise öğrencisi Burak Sarı, proje öncesinde yapay zekayı hiç kullanmadığını ifade etti.

Eğitimin ardından yapay zekayı bilinçli bir şekilde kullanmaya başladığını dile getiren Sarı, yapay zekanın eğitimine olumlu yansıdığını kaydetti.