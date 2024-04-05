Dost veya müttefik devletlere yapılan yardımlar için parasal limit belirlendi

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı kanun kapsamında 2024'te anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak tespit edildi.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
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