Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Dağıstanlı MMA dövüşçülerinin "karnabahar kulak" olarak bilinen görüntüsüne sahip olmak isteyen bir genç, kulak kıkırdağını bilerek kırdırdı.
Çevresindekilerin yardımıyla gerçekleştirilen bu tehlikeli işlem sırasında gencin acı içinde kaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı
