Down Sendromlu Genç İslam Mevlüt\'ün Uzman Çavuş Olma Hayali Gerçekleşti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, down sendromlu İslam Mevlüt'ün (23) 1 günlüğüne Uzman Çavuş olma hayali gerçek oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Mevlüt'ün sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Akhisar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu İslam Mevlüt'ün ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocukları için yardım istedi. Talebin kabul edilmesi üzerine Mevlüt, evinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Türk bayrağı üzerine elini koyup yemin etti. Daha sonra uzman çavuş kıyafetiyle devriyeye çıkan Mevlüt, gün boyu jandarma görevini yaparak büyük mutluluk yaşadı. Günün sonunda ise terhis oldu.

'İSLAM'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, ailesinin başvurusu üzerine İslam Mevlüt'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.