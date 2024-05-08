Hatay'ın Belen ilçesinde polisler, Down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde polisler, Down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı

Hatay\'ın Belen ilçesinde polisler, Down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, annesi vefat eden Down sendromlu 18 yaşındaki Pakize Tunç'un doğum gününü kutlamak için evine ziyarette bulundu. Polislerle birlikte pasta kesen Tunç, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve polisleri çok sevdiğini belirtti.

08.05.2024 18:05
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Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi vefat eden 18 yaşındaki Pakize Tunç'u evinde ziyaret etti.

Tunç'un doğum gününü kutlayan ekipler, birlikte pasta kesti.

Sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Tunç, polisleri çok sevdiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Belen ilçesinde polisler, Down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Son Dakika

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