Down Sendromlu Kadının Gelinlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Down Sendromlu Kadının Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Kadının Gelinlik Hayali Gerçek Oldu
16.05.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 yaşındaki Birdane Ateş için Adana'da özel bir gelinlik giyme töreni düzenlendi.

Adana'da gelinlik giyme hayali kuran 46 yaşındaki down sendromlu Birdane Ateş için eğlence programı düzenlendi.

Adana Karavan ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yakınlarıyla Sarıçam ilçesinde geçen hafta Karavan Park'ın açılışına katılan Ateş, törende Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın yanına giderek gelinlik giyip evlenmek istediğini söyledi.

Uludağ, bunun üzerine Ateş için temsili bir tören düzenlenmesi talimatı verdi.

Gelinlik giyip kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanan Ateş, süslenmiş gelin aracına binerek İlçe Jandarma Komutanlığının tahsis ettiği araçların da katıldığı konvoyla Karavan Parkı'na geldi.

Ateş'in mutlu günü için yakınları ve kamp sakinlerinin katılımıyla müzikli eğlence düzenlendi.

Duygusal anlar yaşayan Ateş, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydınlı, AA muhabirine, belediye olarak Adana'da ilk karavan parkı yapıp hizmete sunduklarını söyledi.

Açılış töreninde Ateş'in Başkan Uludağ'a dile getirdiği talebi kulüple işbirliğinde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Aydınlı, "Arkadaşımızın istediği mutluluğu tatmasını sağladık. Bu mutlu gününde onu kutluyorum. Ona bu mutluluğu yaşatmak istedik." dedi.

Adana Karavan ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Savaş da Ateş'in böyle bir talebi olması üzerine ellerinden gelen desteği vererek bir program düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Kadının Gelinlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Kadının Gelinlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.