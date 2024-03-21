Down sendromlu muhtar adayı kapı kapı dolaşıp Ramazan pidesi dağıtıyor
Muhtar adayı olan Mücahit Kırdaş, vatandaşların hem gönlünü alıyor, hem de Ramazan aylarını tebrik ediyor
Emek Mahallesi muhtarlığına talep olan down sendromlu Mücahit Kırdaş:
"Benimle tüm kapılar açılacak, Emek kazanacak diyorum"
Kırdaş'ın iletişim sorumlusu Atilla Akkuş:
"Her gün en az 200 ile 300 adet arasında pide dağıtıyoruz"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en yüksek nüfuslu bölgelerinden birisi olan Emek Mahallesi'ne muhtar adayı olan 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, seçim çalışmaları çerçevesinde kapı kapı dolaşıp pide dağıtarak vatandaşların hem gönlünü alıyor hem de Ramazan aylarını tebrik ediyor.
Emek Mahallesi'nde doğup büyüyen Mücahit Kırdaş, çocukluğundan itibaren siyasilere özenerek politikaya atılma hayalleri kurarken çevresindeki insanların yönlendirmesiyle geçtiğimiz aylarda muhtar adayı olmaya karar vermişti. Bu çerçevede, her gün kapı kapı ve sokak sokak dolaşarak seçim çalışması yürüten Kırdaş, Ramazan Ayı vesilesiyle vatandaşlara pide dağıtmaya başladı. Her gün yaklaşık 800 insanla tokalaşan ve en az 200 adet pide dağıtan Kırdaş, seçimlerde desteklerini istediği mahalleli ile bir araya gelerek hem Ramazan aylarını tebrik etti, hem de şikayetlerini ve taleplerini dinledi. Bazı günler kalabalık bölgelerde stant açarak da pide ikramını sürdüren Kırdaş ve ekibi, bu hizmeti Ramazan ayının sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirtti.
"Pide ikram ederek gönüller kazanıyoruz"
Gerçekleştirdikleri pide ikramıyla ilgili konuşan Emek Mahallesi Muhtar Adayı Mücahit Kırdaş, "Kapı kapı, sokak sokak gezerek mahalle sakinlerimize ulaşarak onların Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Onlara pide ikram ederek gönüller kazanıyoruz. Esnaf ve kahve ziyaretlerini yaparak desteklerini istiyorum. Benimle tüm kapılar açılacak, Emek kazanacak diyorum" dedi.
"Her gün en az 200 ile 300 adet arasında pide dağıtıyoruz"
Emek Mahallesi Muhtar Adayı Mücahit Kırdaş'ın iletişim sorumlusu Atilla Akkuş, Temmuz ayından beri seçim çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ramazan ayı vesilesiyle de daha hızlı bir şekilde sokak sokak ve kapı kapı dolaşmaya başladıklarını dile getiren Kırdaş, "Ramazan Ayı'yla birlikte pide ikramlarına başladık. Muhtar adayımız kahve ziyaretlerimizle birlikte her gün hemen hemen 700-800 insanla tokalaşıyor. Kendisini anlatıyor, mahallenin taleplerini dinliyor. Günde en az 200 ile 300 adet arasında pide dağıtıyoruz. Her sokakta kapıların zillerine basarak veya kalabalık bölgelerde stantlarımızı kurarak bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Her kapıya ulaşarak Mücahit kardeşimize destek istiyoruz. Bu şekilde bu hizmet Ramazan sonuna kadar devam edecek. Yani seçim sonrasında da biz bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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