Down Sendromlu Nilay'ın Düğün Hayali Gerçekleşti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için düğün töreni düzenlendi.

Mergenli Mahallesi'nde yaşayan Güp'ün gelinlik giyme ve düğün hayalini, ailesi ve yakınları gerçekleştirdi.

Orkestra, davul-zurna organizasyonu ve ulaşım hizmeti, Büyükşehir Belediyesince sağlandı. Nilay için ayakkabı ve takılar alındı, Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen Togg, gelin arabası olarak süslendi.

Alkışlarla araçtan inen genç kıza yöresel bindallı kıyafeti giydirildi ve kına yakıldı. Düğün pastası kesmek gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyon öncesi Güp, kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapıldı.

Gelinliği giydirilen genç kız, davetliler ve yakınlarıyla düğünde eğlendi.

"Birlik ve beraberlik olunca her şey yoluna girer"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Nilay için düzenlenen temsili düğüne katılarak sevincine ortak oldu.

Törende konuşan Aras, Nilay'a gelinliğin çok yakıştığını belirterek, düğüne katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Genç kızın yüzündeki içten gülümsemenin kendilerine umut ve sevgiyle bakmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade eden Aras, "Birlik ve beraberlik olunca her şey yoluna girer. Orkestramız Yatağan'dan, davul zurna ekibimiz ise Milas'tan geldi. Muğla'nın dört bir yanından Nilay için buradayız. İşte Muğla'mızın kültürü tam da budur. Dayanışma, paylaşma ve sevgiyle bir arada olmaktır." dedi.

Aras, organizasyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederek, Nilay'a sağlık, mutluluk ve sevgi dolu ömür diledi.