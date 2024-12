Down Sendromlu Öğrencilerden Yeni Yıl Pastası Etkinliği

Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi (HEM) eğitmeni eşliğinde yeni yıl pastası yaptı.

İskenderun HEM Müdürü Mehmet Akça ile Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Pastacılık Eğitmeni Duygu Korkmaz, 3 Aralık Engelliler Günü'nde Engelliyim Engel Tanımam Derneği'ni ziyaret ederek engelli öğrencilerle yapabilecekleri projeler üzerine görüştü. Dernekteki Down sendromlu bireyler, pasta yapmayı öğrenmek istediklerini söyledi. Down sendromluların isteğini yerine getiren HEM yetkilileri, yılbaşına özel etkinlik düzenledi. HEM Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Pastacılık Eğitmeni Duygu Korkmaz, Down sendromlularla bir araya gelerek yılbaşı pastası yaptı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan öğrenciler, meyveler, pirinç, fındık ve krem şanti kullanarak yılbaşı pastası yapıp, süsledi.

Duygu Korkmaz, "3 Aralık Engelliler Günü'nde Down sendromlu öğrencilerimize yeni yılda birlikte pasta yapma sözü vermiştim. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlarla bir arada olmak, birlikte üretmek ve eğlenmek benim için gurur verici bir deneyimdi" dedi.

İskenderun HEM Müdürü Mehmet Akça ise "Bugün bu sözümüzü yerine getirdik. Duygu hocamızın katkılarıyla gençlerimiz hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

'MİNNETTARIZ'

Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen ise "Sözünü tutarak öğrencilerimize pasta yapmasını öğreten eğitmenimize ve HEM yöneticilerine, engelleri aşmamızda verdikleri desteklerden dolayı minnettarız" dedi.