DP lideri Uysal, T24'e konulan engeli 'hakikati susturamazsınız' diyerek eleştirdi - Son Dakika
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DP lideri Uysal, T24'e konulan engeli 'hakikati susturamazsınız' diyerek eleştirdi

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DP lideri Uysal, T24\'e konulan engeli \'hakikati susturamazsınız\' diyerek eleştirdi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, T24 haber sitesine getirilen erişim kısıtlamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Uysal, yargı eliyle yapılan kısıtlamaların yozlaşma, yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortadan kaldırmayacağını, hakikatin susturulamayacağını savundu.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, T24'e yönelik erişim engeli kararı alınmasına tepki gösterdi. Uysal, "Kısıtlayarak, susturarak yozlaşmayı, yolsuzluğu ve usulsüzlükleri ortadan kaldıramazsınız" dedi.

Uysal, T24 haber sitesine yönelik erişim kısıtlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde AKP iktidarının, eski bakan, bakan yardımcıları başta olmak üzere kimi mensuplarının içinde olduğu Fon Skandalı ile ilgili yayın, yorum yapan kişi ve medya kuruluşlarının bir takım sebeplerle X platformunda yargı eliyle kısıtlanıyor; bugün de T24 haber sitesi kısıtlandı! Kısıtlayarak, susturarak yozlaşmayı, yolsuzluğu ve usulsüzlükleri ortadan kaldıramazsınız! Nafile çabalar… AKP'yi bu yayınlardan daha ziyade sarmaşık gibi AKP iktidarının ruhunu, gövdesini sarmış yozlaşma kemiriyor. Sezai Karakoç'un veciz ifadesinde vücut bulduğu gibi gazetecileri, vatandaşları ve yayın kuruluşlarını susturarak hakikati susturamazsınız!"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DP lideri Uysal, T24'e konulan engeli 'hakikati susturamazsınız' diyerek eleştirdi - Son Dakika
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