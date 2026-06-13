DPÜ, nadir eserlerini TÜYEK'e devretti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yazma ve nadir matbu eserlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) devretti.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak tarafından üniversite kütüphanesinde imzalanan protokolün ardından eserler, TÜYEK Kütahya Vahid Paşa Yazma Eser Kütüphanesine nakledildi.

İmza törenindeki konuşmasında TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak'ı öğrencilik yıllarında tanıdığını, çalışmalarını takip ettiğini, alanında önemli çalışmalara ve projelere imza attığını ifade etti.

"İki senedir bu eserleri TÜYEK'te toplamaya özen gösteriyoruz"

TÜYEK'in kurulmasının çok büyük bir kültürel ihya faaliyeti ve stratejik bir hamle olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık mazimizin en büyük ortak entelektüel hafızasını oluşturan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük ihya faaliyeti için müteşekkiriz. Başkanlığımız alanında dünyanın en büyük kuruluşu. Teşkilatı ve kadrosu bu amaçla oluşturulmuş, temel görev alanı yazmalar olan bir ihtisas kuruluşu. Ülkemizdeki, farklı kurumlardaki yazmaların genel durumunu biliyoruz. Bir kısmının durumu maalesef iyi değil. Bu nedenle yazmalar ile ilgili çatı kuruluş olarak yaklaşık iki senedir bu eserleri TÜYEK'te toplamaya özen gösteriyoruz. Devraldığımız eserleri bu amaçla hazırlanan depolarda muhafaza ediyor, dijitalleştiriyor, o isimle erişime açıyoruz. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı müzelerdeki eserlerin devriyle ilgili bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy gerekli desteği ve oluru verdi. Müzelerimizdeki eserlerin devri büyük ölçüde tamamlandı. Başarılı bir şekilde ilerliyor."

Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesinin dünyaca ünlü Koyunoğlu Yazma Eser Koleksiyonunu TÜYEK'e devrettiğini belirterek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesiyle de protokol imzalandığını, devir işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Yılmaz, başka kurumlarla da görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

"Bu devir, TÜYEK ile işbirliğimizin ilk adımıdır"

Eserlerin dört ay içinde dijitalleştirilerek, kataloglanacağını ardından "DPÜ Yazma Eser Koleksiyonu" ismi ile de "www.yek.gov.tr" sitesinde erişime açacaklarını aktaran Yılmaz, "Sitemiz alanında dünyanın en büyük yazma eser portalı. Aynı zamanda bu eserlerin dijitalleri üniversitemize de teslim edilecek. Ben bünyesinde yazma eser bulunduran bütün kurumlarımızı bu imkanı iyi değerlendirmeye, yazma eserlerimizin hem en iyi şekilde muhafazası hem de en iyi şekilde herkesin istifadesine sunulması sürecimize katkıda bulunmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak da konuşmasında, protokolün kültürel mirasa sahip çıkma ve milli hafızayı geleceğe taşıma kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"TÜYEK Başkanı sayın Coşkun Yılmaz'ı üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendisinin yazma eserlerin muhafazası, dijitalleştirilmesi ve erişime açılması konusundaki vizyonu, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen önemli bir kültürel ihya hamlesidir. Bu vizyon için Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve TÜYEK yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu devir, TÜYEK ile işbirliğimizin ilk adımıdır. Önümüzdeki dönemde Kütahyalı alimlerin eserlerinin neşri, ortak akademik çalışmalar ve kültürel faaliyetler konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yazma eserlerimiz, ortak entelektüel hafızamızın en kıymetli parçalarıdır. Onları korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin asli görevidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak milli kültürümüzün ihyası yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir."