Dr. Ezgi Yıldırım, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nde babasıyla göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Ezgi Yıldırım, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nde babasıyla göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Ezgi Yıldırım, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi\'nde babasıyla göreve başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'a ilk ataması yapılan 25 yaşındaki Dr. Ezgi Yıldırım, babası KBB Uzmanı Dr. Beyazıt Yıldırım'ın görev yaptığı Kozan Devlet Hastanesi Acil Servis'te işe başladı. Doğduğu hastanede babasıyla çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyen Yıldırım, babasının mutluluğunu anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesine ilk ataması yapılan Dr. Ezgi Yıldırım, babası KBB Uzmanı Dr. Beyazıt Yıldırım'ın çalıştığı Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapmaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan 25 yaşındaki Dr. Ezgi Yıldırım, meslek hayatına ilk adımını, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nde attı.

Yıldırım, babasının Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yaptığı Kozan Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümüne atandı.

Baba Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıyla aynı hastanede çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Büyük gurur yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Ayrıca kendisi bu hastanede dünyaya gelmişti. Kızımın doğduğu hastanede görev yapması ayrıca gurur verici. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Dr. Ezgi Yıldırım ise "Benim için de ayrı bir gurur, eğitimimi tamamlayarak doğduğum hastanede babamla birlikte görev yapmam. İnşallah birlikte daha fazla anılar biriktiririz." dedi.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Çağlar Bozkurt da baba ve kızına görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiAcil ServisSağlıkGüncelKozanYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:42:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Dr. Ezgi Yıldırım, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nde babasıyla göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement